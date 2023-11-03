عائلات الأسرى الإسرائيليين: نأمل إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة (فيديو)

قال ممثلون عن ذوي الأسرى الإسرائيليين الموجودين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، إنهم يأملون إطلاق سراح جميع الرهائن، معربين عن قلقهم على حياتهم في ظل استمرار الحرب.

وقال أحد ذوي الأسرى في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة، في تل أبيب، إنه لم يعد يعرف ما إذا كان سيتمكن من رؤية زوجته مجددا، وأضاف “أنا لا أفهم القانون الدولي، لكني آمل إطلاق سراح جميع المحتجزين ولا سيما من يعانون من أوضاع صحية وعقلية سيئة”.

وقالت فتاة من ذوي الأسرى “أنا وُلدت في الكيبوتس، وأشهد ظروفا صعبة للغاية، فقد اختُطف والداي في قطاع غزة من قبل إرهابيين، ولن أتحدث عن الألم الذي أشعر به لعدم وجودهما معي، لكني سأتحدث عن أمي المصابة بمرض يعيقها عن الحركة وهي بحاجة إلى الحصول على الأدوية اللازمة لكي تتمكن من العيش بشكل طبيعي”.

وكان رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة يحيى السنوار، قد أعلن في وقت سابق، جاهزية الحركة لتنفيذ فوري لصفقة لمبادلة جميع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بأسراه لدى المقاومة.

ودعا الهيئات والمؤسسات العاملة بمجال الأسرى إلى أن تكون في حالة انعقاد دائم، وإعداد قوائم بأسماء الأسرى والأسيرات لدى الاحتلال دون استثناء تحضيرا لمستجدات المرحلة القادمة.

وردا على بيان السنوار، وصف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري استعداد حماس للإفراج عن الأسرى بأنه “إرهاب نفسي بشكل ساخر لممارسة الضغط”.

وأعلنت كتاب القسام في وقت سابق أنها أسرت أكثر من 200 إسرائيلي خلال عملية طوفان الأقصى في غلاف غزة.

وفي المقابل تعتقل إسرائيل نحو 5 آلاف أسير فلسطيني، بينهم عشرات أمضوا أكثر من 20 عاما قيد الاعتقال، وأكثر من ألفٍ من المحتجزين على بند الاعتقال الإداري من دون محاكمة أو توجيه اتهام رسمي لهم.