كتائب القسام تنشر مشاهد لاشتباكات يخوضها مقاتلوها مع الاحتلال في بيت حانون (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد لاشتباكات يخوضها مقاتلوها مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت حانون، شمالي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد اشتباك مقاتلي القسام مع آليات الاحتلال بالأسلحة الرشاشة ومضادات الدروع. كما ظهر في المقطع اشتعال النيران في الآليات المستهدفة خلال الاشتباك وتدمير عدد منها.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت اليوم الجمعة، أنها قتلت 4 جنود إسرائيليين من المسافة صفر، وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 338 منذ عملية طوفان الأقصى.

ونشرت كتائب القسام بيانا جاء فيه “باغتنا قوة صهيونية في منطقة الأميركية شمال غرب بيت لاهيا، وأجهزنا على 4 جنود من مسافة صفر”.

وفي وقت لاحق، أعلنت الكتائب قنص جندي إثر استهداف قوات إسرائيلية متحصنة في مبنى شمال بيت حانون بـ5 قذائف “تي بي جي”، وأكدت اشتعال النيران في المبنى.

ومنذ بدء التوغل البري في غزة منتصف الأسبوع الجاري، قُتل 24 من الجيش الإسرائيلي، بينهم قائد في لواء المدرعات، و4 ضباط.