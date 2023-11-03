“ما نفعله ليس كافيا لغزة”.. ناشطة أمريكية تنهار باكية وتطالب بإجراءات عملية لوقف الحرب (فيديو)

نشرت الناشطة الأمريكية شونا بونا مقاطع فيديو عبر تطبيق “تيك توك” وهي تبكي وتقرأ تقريرا أعده الصحفي معتز العزايزة عن الوضع العام في غزة، وتعبر عن شعورها باليأس تجاه ما يحدث.

وتابعت شونا بونا حديثها قائلة “ما نفعله ليس كافيا لهم، أنا أرى فقدان الأمل والإحباط في كلام الصحفي المفضل عندنا”.

@shonnabonnaaa Identify the tone of Motaz IG story post… I could be wrong about how he felt when he posted this to his stories. But what I do know is that each life taken is one life too many. They are running out of time. The US goveremt is the only nation refusing ceasefire or humanitarian aid. THE CALLS AREN’T WORKING. EVERYDAY WE SHOULD BE OUTSIDE DISRUPTING THE SYSTEM UNTIL OUR GOVERNMENT AGREES TO A CEASEFIRE AND HUMANITARIAN AID. Its going to take our combined efforts to pull off this miracle. If you need boycotting information please let me know. Click the link in my bio about how you can resist WAR TAXES and how your taxes are being used to fund genocide and instigagte civil wars. #freepalestine🇵🇸❤️ #freepalestine🇵🇸 #blackpantherparty ♬ original sound – shonnabonnaaa

وأضافت موجهة رسالتها للناشطين المتعاطفين مع غزة بأن “كل ما تخططون له من مقاطعة المنتجات وغيرها من الأساليب تأثيرها سيكون على المدى البعيد وأن الوضع طارئ هناك في غزة ويحتاج إجراءات عملية وفورية”.

واقترحت شونا بونا أن يخرج الناس للاحتجاج في الشارع ضد رجالات السياسة والمؤسسات الحكومية.

وقالت “إذا كان للساسة الحق في اتخاذ قرارات مصيرية مدمرة بضربة دبوس من منازلهم المريحة، فيحق لي حينها كمواطنة أن أخرج إلى الشارع وأحتج عندما أعلم بأن ما يقومون به ليس صحيحا”.

وعقبت قائلة: “طالما حكومتنا رافضة لوقف إطلاق النار ضد الفلسطينيين، فإن هؤلاء الساسة هم المسؤولون عن مثل هذه القرارات، ويجب ألا يهنأوا بالنوم في بيوتهم”.