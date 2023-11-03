“ورّونا نجوم الليل”.. عمال غزة المفرج عنهم يروون للجزيرة مباشر تفاصيل احتجازهم لدى الاحتلال (شاهد)

التقت مراسلة الجزيرة مباشر عددا من عمال قطاع غزة الذين أطلقت سلطات الاحتلال سراحهم مؤخرا بعد ما تم احتجازهم في أعقاب عملية “طوفان الأقصى”.

وأكد العمال الفلسطينيون أن السلطات الإسرائيلية اعتدت عليهم بالضرب والتعذيب حتى المسنّين منهم، ومنعتهم من الصلاة، مشيرين إلى معاناتهم شتى صنوف الإهانة والتنكيل من قبل جنود الاحتلال.

وعن تفاصيل معاناتهم خلال احتجازهم لدى سلطات الاحتلال، قال أحد العمال المفرج عنهم “ورّونا نجوم الليل، ضربونا واحنا أيادينا مربوطة، والأكل كانوا بيجيبوا أكل يكفي شخصين ويوزعوه على 10 أفراد، كل يوم ضرب وسحل، شفنا ذل ما مر علينا بالتاريخ”.

وأضاف “أحد إخواننا المحتجزين معاق في رجله، لما جه وقت الصلاة قام عشان يؤذن، فانهال عليه جنود الاحتلال بالضرب وسحلوه وغمّوا عنيه، ورموه في الحجز، ذلّونا ذل ما مرش علينا من يوم ما انخلقت إسرائيل حتى اليوم”.

وأمام بوابة معبر كرم أبو سالم جنوبي قطاع غزة، وقف العديد من الفلسطينيين منتظرين أقاربهم من العمال المفرج عنهم، وقال أحدهم لمراسلتنا غالية حمد مخاطبا الاحتلال “العالم كلها واقفة ع الباب بتستنى أهاليها، ليش بتشتتوا العالم، غزة فيها اللي مكفيها”، ثم توجه بخطابه إلى حكام العرب قائلا “وين الإسلام وين المسلمين، حرام عليكم، ماتت النخوة في قلوبكم؟ وين النخوة يا عرب؟ حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وكانت إسرائيل تحتجز عمال غزة العالقين في أماكن تكتمت على مواقعها، وقرر منسق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق الفلسطينية المحتلة، في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلغاء جميع التصاريح التي أصدرها للعمال في وقت سابق، وأكد أنها لن تُفعّل مجددا.

وحوّل القرار العمال الغزيين إلى “سكان غير شرعيين”، وهو ما شكّل خطرا على حياتهم في ظل الحرب، حيث أعطى الضوء الأخضر للأجهزة الأمنية الإسرائيلية لملاحقتهم.