وزارة الصحة الفلسطينية تحذر.. مستشفيات غزة ستتحول إلى مقابر جماعية للمرضى والمصابين

حذّر المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، من تحول المستشفيات في غزة إلى مقابر جماعية بسبب عدم قدرتها على علاج المرضى والجرحى.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة (أشرف القدرة) خلال مداخلة على قناة الجزيرة مباشر ظهر اليوم الجمعة “سنواجه كارثة إذا استمر التعنت الإسرائيلي في منع نقل الجرحى إلى معبر رفح ودخول الوقود إلى مستشفيات غزة”.

وقال “نحن أمام مشهد قاس للغاية، حيث التعامل مع الجرحى محدود جدا”، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية هي أسوأ مرحلة يمر بها القطاع الصحي في غزة.

وأضاف أنه في كل الحروب والاعتداءات السابقة على غزة لم يكن القطاع الصحي بهذا الوضع، إذ وصلت المستشفيات إلى مرحلة العجز الكامل عن علاج الجرحى والمصابين جراء استمرار الغارات على القطاع.

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وأكد أن بضعة أيام فقط بقيت للمولدات الثانوية التي تم تشغيلها لتعمل بها المستشفيات الرئيسية، مشيرا إلى خطورة الوضع؛ إذ ستتوقف تلك المستشفيات عن العمل بصورة كاملة وبالتالي عن تقديم العلاج للجرحى والمرضى؛ مما يحولها إلى مقابر جماعية.

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وقال “نحن أمام مشهد مأساوي في غزة مع عجز المستشفيات عن تقديم العلاج للجرحى”، مؤكدا أنه من غير أن يتم تدفق عاجل للإغاثة وتوزيعها عبر المنافذ المعروفة من غير تدخل سلطة الاحتلال وفتح ممرات آمنة، فإن وضعا كارثيا سيحل بغزة.

وحمّل مسؤولية ما قد يحدث للجرحى والمرضى في قطاع غزة لسلطات الاحتلال والمجتمع الدولي، مشيرا إلى أن وضع مئات المرضى والجرحى أصبح معقدا بسبب انعدام الدواء والوقود.