7 شهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم في الضفة الغربية (فيديو)

استشهد 7 شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر اليوم الجمعة، في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة إن 3 شبان استشهدوا في جنين و2 في الخليل، كما استشهد شاب في نابلس، وآخر في قلنديا.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن جنود الاحتلال أطلقوا النار صوب إبراهيم زايد (29 عاما)، خلال مواجهات اندلعت لدى اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأصيب الشهيد زايد بعدة رصاصات إحداها في الصدر وأخرى في البطن ثم في الأطراف، فاستشهد على إثرها. وأظهرت لقطات مصورة الشهيد وهو ملقى على وجهه مضرّجا بدمائه، قبل أن تصل سيارة الإسعاف.





ونقلت وسائل إعلام فلسطينية خبر استشهاد زايد بعد وصوله إلى المستشفى وشيع شبان من المخيم جثمان الشهيد. وأصيب شابان آخران برصاص الاحتلال خلال مواجهات قلنديا، أحدهما في البطن ووُصفت حالته بأنها خطيرة.

واستشهد شابان آخران في مخيم الفوار جنوب الخليل، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمخيم وسط إطلاق نار كثيف.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن اقتحام الاحتلال للمخيم أدى إلى اندلاع مواجهات، أسفرت عن استشهاد الشابين محمد سعيد العزة (36 عاما) بإصابة في الصدر، ووديع يحي النجار (33 عاما) بعيار ناري في الرأس.

وأظهرت لقطات مصورة والد الشهيد النجار وعائلته وهم يودعونه، وهنأ الأب المكلوم ابنه بالشهادة في مشهد مؤثر.

"نيالك.. نيالك.. نيالك" والد الشهيد وديع النجار الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال في #مخيم_الفوار صباح اليوم. pic.twitter.com/vcQ9cuE4Y3 — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) November 3, 2023

واستشهد الفتى عاصم رمضان (19 عاما) بإصابة في الرئة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في تل نابلس، وارتقى الفتى يامن جرار (17 عاما) بعد أن أصيب بشظايا في كافة أنحاء الجسم في جنين.

وأفادت الصحة الفلسطينية أن الشهيد وسيم زيود (22 عاما) ارتقى أيضا في جنين، صباح اليوم الجمعة، بعد إصابته بشظايا في كافة أنحاء الجسم، واستشهد معتز محمود أبو الندى (26 عاما) بإصابة في الرأس بجنين.





وأفادت “وفا” أنه بارتقاء الشابين يرتفع عدد الشهداء منذ الليلة الماضية فقط إلى 9 شهداء، إذ استشهد فيها الشاب سليمان ستيتي (31 عاما) وجهاد نغنغية (26 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين.

وتتزايد حدة المواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين في الضفة الغربية بالتزامن مع العدوان على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ ينفذ الاحتلال عددا من الاقتحامات في بلدات ومدن الضفة ويعتقل عددا كبيرا من المواطنين.

ووصل عدد شهداء عدوان الاحتلال على الضفة الغربية، منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 143، ومنذ بداية العام الجاري إلى 351 شهيدا.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنّت، الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 70 مواطنا من عدة مناطق في الضفة الغربية.

وارتفعت حصيلة حملات الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال بعد السابع من أكتوبر في الضفة الغربية إلى 1830 معتقلا، وشملت كافة الفئات بمن فيها الأطفال والمسنّون والنساء، ومئات من الأسرى السابقين الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيليّ.