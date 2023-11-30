أشجار الزيتون.. ضحية أخرى للعدوان الإسرائيلي على غزة (فيديو)

قال مزارعان فلسطينيان من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، إن أشجار الزيتون لم تسلم هي الأخرى من العدوان الإسرائيلي، وإن الكثير من منتوج هذه السنة تضرر جرّاء القصف المتواصل وعدم تمكن المرازعين من قطفه في الوقت المحدد.

وبمجرد الإعلان عن الهدنة المؤقتة بين المقاومة والاحتلال، سارع المزارع عثمان الأغا بالعودة إلى أشجار الزيتون التي يسقيها ويرعاها في مزرعته شرق خان يونس.

وقال الأغا إنه تفقد أشجاره فوجد أنها لم تنج من القصف الإسرائيلي، حيث تكسر بعضها واحترق البعض، فيما تبعثر الكثير من ثمار الزيتون وقام بجمعها بجوار الأشجار.

ووصف الأغا في لقاء مع الجزيرة مباشر ما أصاب أشجار الزيتون في غزة قائلًا: “كان من المفترض أن يبدأ موسم الحصاد يوم 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن القصف الإسرائيلي المتواصل حال بيننا وبين حصد هذه الثمرة التي تمثل شريان الحياة لكثير من الأسر الفلسطينية”.

وأضاف “توجهت بما استطعت جمعه من ثمار الزيتون للمعصرة، فوجدت أن الأسعار تضاعفت بسبب الحرب”.

وبحزن واضح تحدث محمد أبو عاصي عما أصاب أشجاره وقال “لم ينج النخيل وأشجار الزيتون من القصف الإسرائيلي، تمامًا كما لم تنج بيوتنا”.

وأضاف “وجدنا الزيتون مبعثرًا على الأرض مختلطًا بالشظايا بعد أن كان على الشجر”.

وطالب أبو عاصي بتقديم الدعم لمزارعي الزيتون لأنه بالنسبة لهم “قوت السنة كلها”.

وتوجه أبو عاصي مع جيرانه إلى معصرة “أم القرى” في خان يونس ليتابع مراحل عصر الزيتون، كما اعتاد كل عام، ويأمل أن يعود شجر الزيتون في غزة كما كان.