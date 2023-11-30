“إحنا أقوى من الاحتلال”.. أسيرات محررات يتحدثن للجزيرة مباشر عقب إطلاق سراحهن (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر أمس الأربعاء، فرحة عدد من الأسيرات المحررات من سجون الاحتلال في اليوم السادس للهدنة، والتي تضمنت اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وعبرت الأسيرة المحررة مريم سلهب عن إحساسها بمشاعر مختلطة امتزجت فيها فرحة الخروج من الأسر، بمشاعر الحزن على الأسيرات اللائي مازلن يقبعن في سجون الاحتلال حتى اليوم.

وقالت مريم “منذ 7 أكتوبر وتزامنا مع عملية طوفان الأقصى، قام الاحتلال بتشديد إجراءاته بحق المعتقلين في السجون، ورشهم بغاز الفلفل، وسحب منهم جميع الأجهزة الكهربائية، فضلا عن تقليل كمية الطعام المقدمة لهم فضلا عن رداءته بالأساس”.

وبدورها روت الأسيرة المحررة رقية عمرو للجزيرة مباشر، الاعتداءات التي تعرض لها الأسرى الفلسطينيون داخل السجون الإسرائيلية، عبر الضرب والتفتيش العاري فضلا عن الابتزاز والتهديد.

وتوجهت رقية برسالة لأهل غزة والمقاومة قائلة “كل تضحياتنا لا تساوي شيئا مقابل دماء أطفال غزة، بارك الله بالسواعد المتوضئة، بارك الله برجال القسام اللي صنعوا لنا هذا اليوم التاريخي”.

كما أشارت الأسيرة المحررة عهد التميمي إلى الوضع المتردي الذي يعيشه المعتقلون داخل السجون من قمع وتنكيل ولا سيما الأسيرات.

وأضافت “وأنا طالعة هددوني بأبوي، وحكوا لي إنه أبوك عندنا بالسجن، وأي كلمة بتحكيها إحنا هنقتله”، وتابعت “رغم كل شيء إحنا أقوى من الاحتلال وراح نظل مكملين ومستمرين، والحرية لكل الأسرى، والله يطعم كل الأسرى وأهاليهم هاي الفرحة يارب”.

ومنذ يوم الجمعة الماضي، وعلى مدار 6 أيام استلمت إسرائيل 70 أسيرا من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 210 فلسطينيين من الأسرى النساء والأطفال أيضا في سجون إسرائيل بموجب صفقة التبادل.