المقاومة تستهدف جرافة إسرائيلية بعبوة ناسفة في مخيم طولكرم (فيديو)

أظهر مقطع فيديو لحظة تفجير المقاومة الفلسطينية جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع “دي 9″، خلال اقتحام جيش الاحتلال لمخيم طولكرم في الضفة الغربية.

وأوضحت المشاهد أن الجرافة العسكرية تضررت بشكل كبير جراء التفجير؛ مما أدى إلى اشتعال النيران فيها وتوقفها عن الحركة.

وتبنت “كتيبة طولكرم” التابعة لسرايا القدس عملية التفجير، مشيرة في بيان إلى أن مجاهديها استهدفوا جرافة “دي 9” بعبوة شديدة الانفجار وأخرجوها من الخدمة.

وأضافت الكتيبة أن مقاتليها استهدفوا أيضا “قوة مشاة صهيونية بعبوة وأوقعوا إصابات مؤكدة وخطيرة بين الجنود”.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت اقتحامها للقرى والبلدات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، كما زادت وتيرة اعتقالاتها للنشطاء والشبان الفلسطينيين.