المقاومة تستهدف جرافة إسرائيلية بعبوة ناسفة في مخيم طولكرم (فيديو)

أظهر مقطع فيديو لحظة قيام المقاومة الفلسطينية بتفجير جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع D9 خلال اقتحام جيش الاحتلال لمخيم طولكرم في الضفة الغربية.

وأوضحت المشاهد أن الجرافة العسكرية تضررت بشكل كبير إثر التفجير، ما أدى إلى توقفها عن الحركة واشتعال النيران فيها.

وتبنت “كتيبة طولكرم” التابعة لسرايا القدس عملية التفجير، مشيرة في بيان إلى أن “مجاهدينا استهدفوا جرافة D9 بعبوة شديدة الانفجار وأخرجوها عن الخدمة.

وأضافت الكتيبة أن مقاتليها استهدفوا أيضا “قوة مشاة صهيونية بعبوة وأوقعوا إصابات مؤكدة وخطيرة بين الجنود”.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من اقتحامها للقرى والبلدات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، كما زادت من وتيرة اعتقالاتها بحق النشطاء والشبان الفلسطينيين.