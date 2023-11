رئيس البرازيل يشكر أمير قطر على جهوده لوقف إطلاق النار في غزة

وجه الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، اليوم الخميس، الشكر لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، على جهوده لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في صفقة التبادل التي تمت بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.

وكتب دا سيلفا على حسابه بمنصة إكس “شكرت أمير قطر على جهوده الكبيرة لوقف إطلاق النارفي غزة وإطلاق سراح الرهائن ومنهم البرازيليون “.

وتابع “التقيت بأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في الدوحة. وكان من بين الموضوعات التي تناولناها، تعزيز العلاقات التجارية بين البرازيل وقطر وتحقيق السلام في العالم”.

Encontrei o Emir do Catar, Tamim bin Hamad al-Thani, em Doha. Entre os assuntos, as relações comerciais e de investimento crescentes entre Brasil e Catar e a paz no mundo. Agradeci o Emir pelo seu grande esforço pelo cessar-fogo e libertação de reféns entre Israel e Hamas, e a… pic.twitter.com/A4101nrHCk

