شاهد: اشتباكات في نيويورك بين متظاهرين داعمين لفلسطين وقوات الشرطة

اشتبك عدد من المتظاهرين الداعمين لفلسطين، مع أفراد قوات من الشرطة الأمريكية خلال احتجاجاتهم، الأربعاء، في مدينة نيويورك تزامنًا مع تجمهر آلاف الأمريكيين الذي خرجوا لمشاهدة إضاءة شجرة عيد الميلاد.

وتطورت المناوشات إلى حد اعتداء الشرطة على بعض المحتجين، الذين حاول بعضهم عبور حاجز حديدي وضعته الشرطة، ونجاح معظمهم في عبور الحاجز.

Here’s how the Free Palestine protest escalated with NYPD outside the Rockefeller Center tree lighting in NYC tonight ⬇️ @CBSNewYork pic.twitter.com/giumwWQMcO

وكشفت وسائل إعلام أمريكية محلية أنه تم اعتقال 7 أشخاص من بينهم قاصر بعد اندلاع الشجار، مضيفة أن قوات الأمن كانت تتوقع المظاهرة وكثفت من إجراءاتها الأمنية ردًا على ذلك.

Protestors have now kettled cops with their own barricades pic.twitter.com/HgDcjm1j1B

ونقلت وسائل الإعلام عن أحد المتظاهرين، قوله: “كل ما نطلبه هو وضع حد للقصف المستمر على غزة، وإنهاء الحصار الذي لا يزال يخنق الشعب الفلسطيني”.

وكانت مدن أمريكية أخرى قد شهدت الأربعاء، احتجاجات رافضة للدعم الأمريكي لإسرائيل في الحرب على غزة.

This is a random Wednesday, there are hundreds out on the streets in SF, these protests aren’t stopping until our politicians make a real commitment for ceasefire & an END to US military aid for Israel pic.twitter.com/PLb9iCREYZ

— Jewish Voice for Peace Bay Area (@JVPBayArea) November 30, 2023