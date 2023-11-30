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شاهد: اشتباكات في نيويورك بين متظاهرين داعمين لفلسطين وقوات الشرطة

المتظاهرون نددوا بتواطؤ حكومة الرئس بايدن وصمتها تجاه الإبادة الجماعية في غزة (مواقع أمريكية)
المتظاهرون نددوا بتواطؤ إدارة بايدن وصمتها تجاه الإبادة الجماعية في غزة (مواقع التواصل)
30/11/2023

اشتبك عدد من المتظاهرين الداعمين لفلسطين، مع أفراد قوات من الشرطة الأمريكية خلال احتجاجاتهم، الأربعاء، في مدينة نيويورك تزامنا مع تجمهر آلاف الأمريكيين الذي خرجوا لمشاهدة إضاءة شجرة عيد الميلاد.

وتطورت المناوشات إلى حد اعتداء الشرطة على بعض المحتجين، الذين حاول بعضهم عبور حاجز حديدي وضعته الشرطة، ونجاح معظمهم في عبور الحاجز.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية محلية أنه تم اعتقال 7 أشخاص من بينهم قاصر بعد اندلاع الشجار، مضيفة أن قوات الأمن كانت تتوقع المظاهرة وكثفت من إجراءاتها الأمنية ردًا على ذلك.

ونقلت وسائل الإعلام عن أحد المتظاهرين، قوله: “كل ما نطلبه هو وضع حد للقصف المستمر على غزة، وإنهاء الحصار الذي لا يزال يخنق الشعب الفلسطيني”.

وكانت مدن أمريكية أخرى قد شهدت الأربعاء، احتجاجات رافضة للدعم الأمريكي لإسرائيل في الحرب على غزة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل