شهد قشطة.. فتاة فلسطينية استشهد جميع أفراد أسرتها تحلم بدراسة الطب لمساعدة أبناء غزة (فيديو)

قالت الفتاة الفلسطينية شهد أياد قشطة، إنها فقدت جميع أفراد أسرتها في قصف إسرائيلي استهدفت بيتهم في مدينة رفح.

وأضافت شهد البالغة من العمر 17 سنة، أنها كانت بمعية جميع أفراد الأسرة في المنزل قبل أن يصاب بصاروخ إسرائيلي دمر جميع أركانه.

وتابعت: لا أتذكر أي شيء عن الحادثة سوى الانفجار الكبير الذي هز البيت، وبعدها وجدت نفسي في المستشفى الأوربي أتلقى العلاج بقسم العناية المركزة.

وأوضحت أنها سألت عن أهلها وجميع من كانوا معها في البيت وأخبروها بأنه تم توزيعهم على باقي مستشفيات غزة لتلقي العلاج.

وأوضحت الفتاة الفلسطينية أنها بعد ما خرجت من قسم العناية المركزة وتماثلت للشفاء، تم إخبارها بأن جميع أفراد عائلتها قد استشهدوا في عملية القصف التي استهدفت بيتهم.

وقالت “مات أبي وأمي وإخواني وأخواتي أعمامي وعماتي وخالاتي”. مضيفة والحزن يملأ عينيها أنها أضحت وحيدة.

وأضافت الطفلة الفلسطينية أن أمنيتها اليوم هي أن تدرس الطب وتصبح طبيبة لتساعد المرضى من أهالي غزة بنفس الدرجة التي تمت مساعدتها من قبل الأطباء والممرضين في المستشفى الأوربي.