طبيب أطفال: وفاة عدد من الأطفال الخدج جراء نقص الحليب في غزة (فيديو)

يعاني قطاع غزة من نقص حاد في حليب الرضع والأطفال جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، وفي هذا السياق سلطت الجزيرة مباشر الضوء على معاناة أطفال القطاع من نقص الحليب، وتأثيره ذلك السلبي على نموهم السليم ومضاعفاته الصحية الخطيرة.

يقول دكتور إبراهيم أبو دراز أخصائي طب الأطفال والحديثي الولادة في مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي غزة، إن النقص الحاد في الحليب تسبب في مضاعفات صحية خطيرة أدت إلى وفاة عدد من الأطفال الخدج، مطالبا بضرورة توفير حليب الأطفال الخاص بالخدج والرضع والحليب الذي يساعد على نمو الأطفال بشكل سليم.

وأضاف أن مجمع ناصر الطبي يتعامل مع جميع حالات الحضانة والأطفال الخدج، بعد استهداف الاحتلال للمستشفيات، مؤكدا معاناة قسم الأطفال الخدج من نقص حاد في حليب الأطفال.

كما أكد الصيدلي رياض وافي شحّ حليب الأطفال بشكل عام والرضع بشكل خاص، مشيرا إلى أن تغيير نوع حليب الأطفال تسبب في حالات إسهال ومغص ونزلات معوية وجفاف لعدد كبير من الأطفال.

أما والدة الطفلة ميرال عنان فأشارت إلى أن ابنتها تعاني من الجفاف بسبب نقص الحليب، مؤكدة أن قلة الغذاء والجفاف أثرا بشكل سلبي في صحة ابنتها الصغيرة.

وطالبت الأم وهي تحتضن طفلتها التي لم تكمل عامها الثالث، بسرعة توفير حليب الأطفال وإيقاف الحرب الإسرائيلية على غزة.

“ابني بيعاني من نزلة معوية وجفاف بسبب نقص الحليب”.. بهذه الكلمات وصف والد الطفل تميم حالة طفله الذي يرقد على سرير المستشفى بوجه شاحب وجفاف واضح.

وأضاف “حليب الأطفال غير متوفر في الأيام العادية بسبب الحصار فما بالك بأيام الحرب”، مطالبا بتوفير الحليب للأطفال في قطاع غزة حتى يتمكنوا من شرائه.

ويوضح الصيدلي عبد الرحمن أبو سعدة أن صيدليات قطاع غزة تعاني من نقص شديد في كل الأدوية وفي حليب الرضع، مؤكدا أن السبب هو قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخازن الأدوية في شمال غزة، إضافة إلى حركة النزوح من شمال القطاع إلى جنوبه، مما ضاعف الضغط على صيدليات جنوب غزة.

ويضيف أبو سعدة أنه من جراء إغلاق المعابر والعدوان المستمر على القطاع أصبح وضع الدواء في غزة “كارثيا”، موضحا أن نقص الحليب تسبب في حالات جفاف ومشاكل صحية لعدد كبير من الأطفال الرضع، مطالبا في الوقت ذاته بفتح المعابر بشكل دائم.