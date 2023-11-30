غزة.. فلسطينية تضع مولودتها في خيمة للنزوح وتعاني أزمة صحية (فيديو)

وضعت أم فلسطينية مولودتها قبل 7 أيام في خيمة صغيرة للنزوح جنوبي قطاع غزة، وأصيبت المولودة بالتهاب رئوي بسبب البرد الشديد ونقص الألبان.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر الظروف المأساوية التي تعيش فيها الأسرة النازحة إلى الجنوب بسبب القصف الإسرائيلي على غزة.

وقال والد الطفلة حديثة الولادة إن زوجته أم يزن وضعت المولودة في الخيمة، وأن البرد شديد على الكبار أيضا، وأن الصغيرة لم تتحمله وأصيبت بالتهاب في الرئة.

وأضاف أبو يزن أن والدته لاحظت أن حفيدتها لا تتنفس بشكل طبيعي، ما جعله يأخذها قبل يومان إلى المستشفى وقد أدخلوها للحضّانة بسبب وضعها الصحي غير المستقر.

وقال الأب إن الخيمة كان تسرب الماء بعد ولادة زوجته، وأن الأسرة لم تتمكن من أخذ شيء من أغراض الطفلة من منزلهم قبل النزوح.

وأضاف أنه لا يجد ما يُطعم به زوجته وأطفاله ولا يجد لبن الأطفال للمولودة الجديدة، وأوضح أنه لا يملك المال لشراء أي شيء لأسرته.

وأشار إلى أن أطفاله يعيشون معاناة في هذه الخيمة التي لا تأويهم من برد ولا مطر، بعد أن هدم الاحتلال الإسرائيلي منزله المكون من 3 طوابق خلال الحرب على غزة.

وقالت الأم إنها أصيب بحمى نفاس وحرارتها وصلت إلى 39 درجة وعانت من جفاف وتم نقلها إلى المستشفى.