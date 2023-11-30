مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 6 بعملية إطلاق نار عند مدخل القدس (شاهد)

لقي 3 إسرائيليين مصرعهم وأصيب 6 آخرون صباح اليوم الخميس، بعملية إطلاق نار على محطة توقف حافلات على طريق فايتسمان بالقرب من مدخل مدينة القدس، وفقًا لما ذكرته إذاعة الجيش الإسرائيلي.

ونقلت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) العبرية عن خدمة الإسعاف الإسرائيلية، قولها إن حالات المصابين بين خطيرة ومتوسطة، وقالت شرطة الاحتلال إن المهاجمين المشتبه فيهما “تم تحييدهما على الفور”.

وتجمع عدد كبير من سيارات الإسعاف والشرطة في مكان إطلاق النار الذي وقع خلال ساعة الذروة الصباحية عند أحد مداخل المدينة.

وكان شاب فلسطيني قد استشهد فجر اليوم متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في الصدر، وأصيب عدد آخر بنيران الجيش الإسرائيلي، خلال مواجهات أمام سجن عوفر العسكري، في بلدة بيتونيا غربي رام الله وسط الضفة الغربية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كثف جيش الاحتلال عمليات الاقتحام والاعتقال في مدن وبلدات الضفة الغربية، وقتل خلالها 247 فلسطينيا وأصاب أكثر من 3 آلاف واعتقل 3325، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.​​​​​​​