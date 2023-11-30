منعتهم من الصيد في مياههم.. الزوارق الإسرائيلية تلاحق بنيرانها صيادي غزة وتحرق قواربهم (فيديو)

قال الصياد الفلسطيني من مدينة رفح سعيد فرحات إنه لم يخرج للصيد مع باقي الصيادين منذ أكثر من 45 يوما، وعندما عادوا للبحر مع الإعلان عن الهدنة، استقبلتهم الزوارق البحرية بالنيران ورجعوا إلى الشاطئ دون أن يتمكنوا من الصيد.

وأضاف فرحات في لقاء مع قناة الجزيرة مباشر على أن البحرية الإسرائيلية لم تكتف بالمنع والمطاردة فقط، بل قامت بقصف مراكب صيد تعول عدة أسر فحولتها إلى حطام.

ولم يجد فرحات وباقي رفاقه من صيادي رفح، سوى حمل شباكهم إلى مسافة قريبة من الشط، لكنهم عادوا بالقليل؛ إذ أن الوصول إلى مناطق غنية بالأسماك يتطلب الخروج بمراكب الصيد إلى مسافات أعمق من البحر، وهو ما تمنعه نيران البحرية الإسرائيلية.

ويأبى فرحات أن يترك عمله، رغم ملاحقة الزوارق الإسرائيلية وإطلاقها الرصاص عليه ورفاقه. لكنه وجه عبر الجزيرة مباشر رسالة للعالم أكد فيها أن “إسرائيل لا تحترم الهدنة، ولابد من التحرك لإنقاذ قطاع غزة المحاصر”.