وسائل إعلام فرنسية: ماكرون سيلتقي أمير قطر في الدوحة بعد مؤتمر المناخ بدبي

أعلن قصر الإليزيه، اليوم الخميس، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور دولة قطر للقاء الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعد حضور قمة المناخ (كوب 28) بدبي في الإمارات.

وقال الصحافة الفرنسية إن ماكرون سيلتقي أمير قطر “التي لعبت دورا رئيسيا في صفقة تبادل الأسرى” بين حركة المقاومة الإسلامية حماس وإسرائيل ووقف إطلاق النار على غزة بعد 49 يوما متواصلة من الحرب.

وأفادت تقارير فرنسية بأن ماكرون سيحل بدولة قطر بعد غد السبت 2 ديسمبر/ كانون الأول، من دبي التي توجه إليها اليوم الخميس لحضور قمة تغير المناخ والحد من الاحتباس الحراري.

وأوضحت التقارير أن الرئيس الفرنسي سيلتقي عدة رؤساء دول وحكام في القمة، وسيناقش معهم على هامشها الحرب على غزة والأزمة بين عدد من الأطراف في الشرق الأوسط. وذكرت الصحافة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، ورئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ.

وقال موقع تلفزيون “بي اف إم” إن برنامج الزيارة إلى قطر سيتحدد بعد مغادرة ماكرون لدبي، مشيرا إلى أن “هذه الخطوة الدبلوماسية يجب أن تكون بنتائج”.

ومضى التقرير إلى أن ماكرون سيشدد على “ضرورة إطلاق سراح باقي الأسرى الإسرائيليين، وبينهم 5 فرنسيين” اختفوا من إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول منذ بدء عملية طوفان الأقصى.

وأشار الموقع إلى أن الرئيس الفرنسي “سيناقش أيضا إمكانية تمديد الهدنة ووقف إطلاق النار المتفق عليه بين حماس وإسرائيل في غزة”. وأضاف أنه سيناقش أيضا مع قادة المنطقة حل الأزمة الفلسطينية-الإسرائيلية.