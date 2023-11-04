أسامة حمدان: الاحتلال ارتكب ألف مجزرة بحق المدنيين في غزة لكنه لم يحقق أي مكسب عسكري (فيديو)

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب نحو ألف مجزرة بحق المدنيين في قطاع غزة، آخرها قصف موكب سيارات إسعاف أمام مجمع الشفاء الطبي أمس الجمعة.

وأضاف حمدان خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، بشأن التطورات السياسية والميدانية في غزة أن المستشفيات والمؤسسات الصحية بالقطاع تعيش حالة كارثية في ظل النقص الحاد للوقود والمستلزمات الطبية.

وتابع “رغم القصف الممنهج ضد المدنيين فإن جيش الاحتلال الصهيوني لم ينجح في تحقيق أي مكسب عسكري أو عملياتي”، مؤكدا أن “العدو يستهدف المدنيين للتغطية على فشله في الهجوم”.

وحمّل حمدان الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن المسؤولية الكاملة عن ما يحدث في غزة.

وقال حمدان إن فصائل المقاومة الفلسطينية “تدير معركتها بكل قوة واقتدار في مواجهة العدو”، وإنها تمكنت من تحييد المئات من جنوده بين قتيل وجريح، مضيفا “العدو يتكتم على خسائره”.

وشدد القيادي في حماس على أن المواقف العربية الرسمية ضعيفة و”لا ترقى إلى المستوى الذي يتطلبه حجم المجازر”، داعيا الجماهير في العالم إلى مواصلة الفعاليات التضامنية من أجل وقف عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

وكشف القيادي في حماس أن الصحفيين أصبحوا في دائرة الاستهداف الصهيوني المباشر في غزة، وأن أغلب المباني التي تضم الصحفيين تعرضت للقصف ومنها مكتب وكالة الأنباء الفرنسية.