أطباء بلا حدود: لا مبرر لإسرائيل في قصف مستشفيات غزة (فيديو)

أكد الدكتور غسان عزيز، المدير الإقليمي لبرنامج الرصد الصحي لأطباء بلا حدود، أنه لا يوجد أي تأكيد قانوني يسمح بأن تطلب دولة الاحتلال أو أي دولة إخلاء المستشفيات في قطاع غزة، مشيرا إلى أن ذلك فيه مخالفة لكل الأعراف الموجودة في المجتمع الدولي.

وقال خلال لقاء على قناة الجزيرة مباشر، إن التصعيد الحالي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المستشفيات هو تطور جديد في حربها التي تشنها على غزة، وأكد أنهم ناشدوا من قبل لوقف إطلاق النار لكن لم يُستجَب لمطالبهم.

"لا مبرر لقصف المشافي".. المدير الإقليمي لأطباء بلا حدود ينتقد استهداف المستشفيات في #غزة pic.twitter.com/kLkTyZhTtN — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 3, 2023

وفي رد على سؤال حول الحجج التي تدعيها قوات الاحتلال بأن استهدافها للمستشفيات هو بسبب وجود مسلحين من حماس فيها يستخدمون المستشفيات لمهام قتالية، قال إنه لا يوجد مبرر لذلك حتى لو صحّت الادعاءات التي يسوقونها.

وقال إنه لا توجد حرب حاليا، بل إن ما يجري هو استهداف للمدنيين والبنى التحتية والمستشفيات، مشيرا إلى أنه حتى في حالة الحروب فإن المؤسسات الصحية تحيّد في القتال.

وأكد أن ما يجري القصد منه إلحاق أكبر ضرر بالسكان مشيرا إلى أنه لا يوجد أي تبرير ولا يوجد ما يسمح لأي دولة بأن تطلب إخلاء مؤسسات صحية ومستشفيات تقدم خدمات منقذة للحياة في ظل حرب مستعرة.

الحرب على غزة.. الاحتلال يواصل عدوانه على القطاع المحاصر ويستهدف المستشفيات وسيارات الإسعاف (لحظة بلحظة)https://t.co/qTdyh8HcFN — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 4, 2023

“خنق القطاع الصحي”

وكان مسؤول البعثة الطبية النرويجية إلى غزة (مادس غيلبرت) قد قال في مقابلة سابقة مع الجزيرة مباشر إن 12 مستشفى في القطاع خرجت من الخدمة جراء القصف الإسرائيلي.

وأضاف غيلبرت في اللقاء مساء الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي لا يلتزم بالمواثيق الدولية ولا مشكلة لديه في قصف المستشفيات أو استهداف سيارات الإسعاف.

وقال “عملت مدة 25 عاما طبيبًا في غزة لبناء ودعم قطاع الرعاية الصحية، لكن ما لاحظته خلال هذه الحرب الأخيرة هو أن إسرائيل تريد خنق القطاع الصحي”.