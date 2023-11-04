سلطنة عُمان تطالب بتشكيل محكمة دولية لملاحقة مجرمي الحرب في جميع المجازر المرتكبة بغزة

طالبت سلطنة عُمان بتشكيل محكمة دولية لملاحقة مجرمي الحرب في جميع المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وأدانت المجازر المرتكبة في حق الفلسطينيين.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان نشرته اليوم السبت على منصة إكس، بالغ استنكار سلطنة عُمان وإدانتها الشديدة لاستمرار المجازر وجرائم الحرب، التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني.

وأكدت عمان، الحاجة إلى صحوة حقيقية للمجتمع الدولي انطلاقا من مسؤولياته الاخلاقية والقانونية والإنسانية لوضع حد لهذا الاستهتار والتعسف الواضح من إسرائيل، وخرقها للشرائع والقوانين والمواثيق الدولية.

#بيان | أعربت وزارة الخارجية عن بالغ استنكار سلطنة عُمان وإدانتها الشديدة لاستمرار المجازر وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ومنها المجزرة المروعة والوحشية التي استهدفت يوم أمس مدرسة أسامة بن زيد التابعة لوكالة الأنروا الأممية بشمال قطاع #غزة pic.twitter.com/5JUKFWNSld — وزارة الخارجية (@FMofOman) November 4, 2023

واستنكرت بشدة استمرار المجازر وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني، ومنها المجزرة المروعة والوحشية التي استهدفت يوم أمس مدرسة أسامة بن زيد التابعة لوكالة “الأونروا” بشمال قطاع غزة، التي تؤوي آلاف النازحين.

كما استنكرت قصف مدرسة الفاخورة في جباليا، ومدخل مستشفى النصر للأطفال غرب غزة، وخزان ماء عمومي يغذي عدة أحياء شرق رفح جنوبي القطاع صباح اليوم السبت.

#بيان || أعربت وزارة الخارجية عن استنكار سلطنة عمان وإدانتها الشديدين لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفيات الشفاء والقدس والإندونيسي وقوافل سيارات الاسعاف في قطاع غزة والتي أدت لسقوط مئات المدنيين بين شهيد وجريح pic.twitter.com/GlSL07TloL — وزارة الخارجية (@FMofOman) November 3, 2023

وشددت الوزارة على أن الوقف الفوري لهذه الحرب الغاشمة هو ضرورة ملحة يتعين على المجتمع الدولي عدم التهاون بها، واتخاذ موقف حازم اتجاه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد المدنيين الأبرياء العزّل، وتمكين إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، والضرورية إليهم.

وأكدت قرارات الشرعية الدولية والمواقف العمانية الثابتة اتجاه القضية الفلسطينية، الداعية إلى انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى حدود عام 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبدأ حل الدولتين وعلى أساس القانون الدولي.





استمرار العدوان على غزة

وفي اليوم الـ29 للعدوان على غزة، استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون منذ فجر اليوم السبت، ودُمّرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية والممتلكات العامة والخاصة، بقصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا.