غوتيريش: صور الجثث المتناثرة خارج مستشفى الشفاء في غزة مروعة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن فزعه من الهجوم على سيارات إسعاف خارج مستشفى الشفاء في غزة، قائلا إن صور الجثث المتناثرة في الشارع خارج المستشفى مروعة.

واستشهد وأصيب عشرات من الفلسطينيين بقصف إسرائيلي، أمس الجمعة، استهدف سيارات إسعاف أمام بوابة مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، أثناء نقل جرحى إلى المناطق الجنوبية تمهيدًا لنقلهم إلى مصر للعلاج.





وعبّر الأمين العام للأمم المتحدة اليوم السبت عن شعوره بالرعب جرّاء الضربة التي شنّها الجيش الإسرائيلي على موكب لسيّارات الإسعاف في غزّة، مشددا على أنّ النزاع بين إسرائيل وحركة حماس “يجب أن يتوقّف”.

وقال غوتيريش في بيان “أشعر بالرعب جرّاء الهجوم في غزّة ضدّ موكب لسيّارات الإسعاف خارج مستشفى الشفاء”، وأضاف قائلا “صور الجثث المتناثرة في الشارع أمام المستشفى مُفجعة”.

عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت عن شعوره بـ"الرعب" جرّاء الضربة التي شنّها الجيش الإسرائيلي على موكب لسيّارات الإسعاف في #غزّة الجمعة. وقال غوتيريش في بيان "أشعر بالرعب جرّاء الهجوم الذي أُبلِغ عنه في غزّة ضدّ موكب لسيّارات الإسعاف خارج مستشفى الشفاء"،… pic.twitter.com/s44TQFa1Oo — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 4, 2023

وأضاف بيان الأمين العام “منذ شهر تقريبا والمدنيون في غزة بمن فيهم الأطفال والنساء، محاصرون ومحرومون من المساعدات ويُقتَلون ويُقصَفون”، وقال إن هذا يجب أن يتوقف، ووصف الوضع الإنساني في غزة بأنه مروّع.

وحذر غوتيريش من عدم وجود ما يكفي من الغذاء والماء والدواء، في حين أن الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات ومحطات المياه ينفد، وأكد أن ملاجئ الأمم المتحدة في غزة تعمل بنحو أربعة أضعاف طاقتها الاستيعابية وتعاني القصف.

وقال “المشارح تفيض والمتاجر فارغة وحال الصرف الصحي مزرية، ونشهد زيادة في انتشار الأمراض والتهابات الجهاز التنفسي، خصوصا بين الأطفال، شعب بكامله مصاب بصدمة ولا يوجد مكان آمن”.

وحضّ الأمين العام للأمم المتحدة مجددا على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس، ودعا مجددا جميع الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين.

وقال “يجب على كل من لديهم نفوذ أن يمارسوه لضمان احترام قواعد الحرب وإنهاء المعاناة وتجنب امتداد النزاع الذي يمكن أن يجتاح المنطقة بأسرها”.