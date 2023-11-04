قيادي بحماس يرد على وزير الدفاع الإسرائيلي: جيشكم يفشل كل يوم في غزة (فيديو)

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم، إن المقاومة الفلسطينية لديها ما يكفي من الأدوات اللازمة لمفاجأة جيش الاحتلال في قطاع غزة.

وأضاف قاسم في لقاء مع الجزيرة مباشر، مساء السبت، ردا على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن هذا الأخير “يحاول دائما التغطية على فشله بتسويق بعض البيانات الكاذبة”.

وكان غالانت قد أوضح في تصريحات سابقة اليوم السبت، أنه “لن تكون هناك حماس في قطاع غزة في نهاية هذه الحرب، واتفقنا مع الولايات المتحدة على ذلك”.

وأضاف غالانت أن “يحيي السنوار (قائد حماس في غزة) وضع مصير قطاع غزة على المحك، وسنصل إليه وسنغتاله”.

وأوضح الناطق باسم حركة حماس أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي تدخل في باب المزايدات والحرب النفسية، مؤكدا أن جيش الاحتلال يفشل كل يوم في تنفيذ خططه على الأرض في غز ة.

وقال إن كل عمليات القتل والاغتيال التي مارستها قوات جيش الاحتلال ضد قيادات حماس على مدى العقود الماضية لم تنجح في القضاء على الحركة.

وأضاف أن كتائب عز الدين القسام “جاهزة لهزيمة العدو عبر مزيد من المفاجآت العسكرية والميدانية”.

وأكد قاسم أنه إذا حدث أي توغل بري في غزة، فلن يكون نزهة لجيش الاحتلال “وسيواجه بالمزيد من الضربات التي لا قبل له بها”.