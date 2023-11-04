قيادي في حماس يعلق على خطاب حسن نصر الله (فيديو)

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان إن رسالة الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، بشأن الوضع في غزة كانت واضحة وتشمل “انحياز حزب الله والمقاومة في لبنان لوقف العدوان على غزة، وأن تخرج حماس منتصرة في هذه المعركة”.

وأضاف حمدان في لقاء مع قناة الجزيرة مباشر مساء الجمعة، أن تصريح الأمين العام لحزب الله والذي أكد فيه أن “كل احتمالات واردة وكل الخيارات مطروحة”، يوضح أن هناك استعدادا من قبل الحزب لدعم وإسناد المقاومة في قطاع غزة لمواجهة العدو.

وأوضح عضو المكتب السياسي لحماس أن الإدارة الأمريكية متورطة فيما يقع من جرائم حرب دامية ضد المدنيين في قطاع غزة.

وقال إن جريمة قصف مستشفى الشفاء وباقي المستشفيات الأخرى في غزة، رسالة واضحة تؤكد أن إدارة الرئيس بايدن مسؤولة عما يقع.

وتابع “الإنجاز الوحيد الذي يحققه جيش الاحتلال هو ارتكاب المجازر لا سيما قصف المستشفيات”.

وشدد القيادي في حماس على أن هذه المجازر تتزامن مع وصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بليكن “الذي قدم نفسه وهو يحط أقدامه في الأراضي المحتلة على أنه يهودي”.

وقال إن جيش الاحتلال ماضٍ في استهداف المنظومة الطبية في غزة؛ وإنه منذ بداية الحرب تم قصف 25 وحدة صحية وقتل ما يزيد عن 120 من الطواقم الطبية واستهداف سيارات الإسعاف.

وكانت حركة حماس قد أوضحت في سابق اليوم الجمعة، أن الجرائم التي ترتكب والقصف المتعمد للمستشفيات بما في ذلك مستشفيات الشفاء والقدس والإندونيسي تمثل “جرائم بشعة تتحمل مسؤوليتها واشنطن والعواصم الغربية التي تدعم الاحتلال النازي”.

ولا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على قطاع غزة بشن عمليات توغل برية محدودة تكبده خسائر بشرية يعلن عنها تدريجيا يوما تلو الآخر.

وارتفعت حصيلة الشهداء في القطاع نتيجة القصف الإسرائيلي إلى 9227 بينهم 3826 طفلا و2405 نساء والمصابين إلى 23516.