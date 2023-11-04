لحظات بعد الفاجعة.. فلسطيني يوثق هرع الأهالي لإنقاذ ضحايا قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)

التقط رجل فلسطيني مقطع فيديو وثق فيه المشاهد الأولى التي تلت القصف الإسرائيلي، اليوم السبت، لحيّ الصبرة بمدينة غزة.

وأظهرت اللقطات الهلع الذي أصاب الأهالي وهم يهرعون إلى مكان الانفجار لإنقاذ المصابين وانتشال جثث الشهداء.

أصبح المشهد متكررا في قطاع غزة، ربما مرات في اليوم الواحد، إلا أن الشعور بالهلع يلازم الأهالي من شدة هول ما يقع، ولأن النفوس لا تألف الحرب.

كان الشاب يهرول وسط مدينة أشباح نصف مبانيها مدمرة والنصف الآخر لحق به ضرر كبير، غطى لون الأتربة الرمادي كل مكان حتى أصبح سائدا في المدينة.

وتتصاعد الأتربة والدخان مع كل قصف من شدة قوة الانفجار، إذ تدك صواريخ الاحتلال الإسرائيلي ما يأتي تحتها من حجر وبشر، وتدمر ما حولها.

وهرع شباب حي الصبرة إلى مكان الانفجار بسرعة شديدة مغامرين بأرواحهم، ليغوصوا وسط الدمار علّهم يتمكنون من إنقاذ عالق أو مصاب، في حين لا تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلى الأماكن المدمرة بسبب انقطاع الطرق.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه العدواني لقطاع غزة المحاصر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مستهدفا المستشفيات وسيارات الإسعاف ومدارس تابعة للأمم المتحدة تحت ذريعة استهداف “حماس”.

وقصفت طائرات الاحتلال سيارة إسعاف كانت تنقل مصابين من شمال غزة المحاصر إلى الجنوب؛ مما أدى إلى مقتل 15 شخصا وإصابة 60 آخرين أمس الجمعة.

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه رصد سيارة إسعاف “تستخدمها خلية إرهابية لحماس” واستهدفها، وهو ما نفته الحركة والسلطات الصحية في القطاع.

وأكدت آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة قبل مجازر الجمعة استشهاد 9227 بينهم 3826 طفلا و2405 نساء وإصابة 23516 آخرين.