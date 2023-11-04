لطم وجهه من شدة الألم.. فلسطيني يفقد ابنه و4 حفيدات بقصف إسرائيلي لحي الشجاعية في غزة (فيديو)

انهار رجل فلسطيني أمام جثة ابنه الشهيد وحفيداته الأربع، الذين استشهدوا، اليوم السبت، بقصف الاحتلال الإسرائيلي لحيّ الشجاعية بقطاع غزة.

بكى الجد بحرقة وصرخ بأعلى صوته في مشهد صعب، ولم يتمكن أحد من الشباب المحيطين به من تهدئته وهو يودع ابنه المضرّج بدمائه، وإلى جانبه بناته الأربع.

وكان الرجل يودع ابنه وحفيداته في شاحنة لنقل الجثث من مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة، وردد وهو يحمل حفيدته “هذه أهدافك يا بايدن، هذه أهدافك يا نتنياهو”.

وحمل شبابٌ الرجلَ إلى خارج الشاحنة، وهو يضرب وجهه بقوة ويبكي في حالة انهيار تام من شدة الحزن والغضب.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، اليوم السبت، إن مستشفيات قطاع غزة أصبحت مكتظة بالجرحى ذوي الحالات الخطيرة والحرجة والمعقدة، مضيفا “نفقد يوميا العديد من الجرحى بسبب عدم توفر إمكانات علاجية”.

وأعلن المتحدث أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر كبرى، بعضها وقع أمام مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الإندونيسي، راح ضحيتها 231 شهيدا. ووصل عدد المجازر التي ارتكبها الاحتلال منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 1006 مجازر.

وارتفعت حصيلة العدوان إلى 9488 شهيدا بينهم 3900 طفل و2509 نساء، و24 ألفا و158 جريحا بدرجات متفاوتة. ورصدت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن 70% من الإصابات كانت في النساء والأطفال والمسنّين.

وتلقت صحة غزة 2200 بلاغ عن مفقودين بينهم 1250 طفلا لا يزالون تحت الأنقاض.