مسؤول بحماس: نتنياهو يريد قتل الأسرى الإسرائيليين (فيديو)

قال عضو المكتب السياسي ومسؤول ملف ‏الأسرى في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) زاهر جبارين، إن الحركة معنية بإطلاق سراح ستة آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يريد عودة الأسرى الإسرائيليين لدى الحركة.

وأضاف جبارين في لقاء مع قناة الجزيرة مباشر، مساء السبت، أن إصرار نتنياهو على استمرار عمليات القصف لتشمل جميع المواقع في قطاع غزة هو بهدف قتل الأسرى الإسرائيليين لدى الحركة والتخلص منهم، لأنه “يعرف أن كل أسير إسرائيلي له قيمة عند المقاومة”.

وأوضح جبارين أن قيادة حماس أبلغت جميع الوسطاء بأن الحركة جاهزة لتبادل الأسرى الإسرائيليين في مقابل جميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

من جهته، صرّح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه تم إبلاغ “عائلات 241 مخطوفا في غزة”.

وأضاف أن عدد الجنود والضباط القتلى في الحرب على غزة ارتفع إلى 345.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول المنقضي، يواصل جيش الاحتلال قصفه على قطاع غزة المحاصر، مستهدفا المستشفيات وسيارات الإسعاف ومدارس تابعة للأمم المتحدة بذريعة استهداف حماس.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلى 9488 بينهم 3900 طفل و2500 امرأة.