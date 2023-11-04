“مش خسارة في ربنا”.. جدة تودع أبناءها وأحفادها بعد استشهادهم بقصف من الاحتلال (فيديو)

ودّعت أم فلسطينية أبناءها وأحفادها في مشهد مؤثر بعد استشهادهم بقصف من الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة.

وقالت الأم باكية “تعالوا لي في المنام والله بشتاق لكم”، وتابعت “مش خسارة في ربنا أنتو، وهبتكم كلكم لربنا”.

طبعت الجدة قبلاتها الأخيرة على جبين أحفادها وهي تردد “ربنا حيفرح فيكم يا تيتة”.

احتارت المرأة فيمن تودع فقد فقدت أكثر من شهيد، المشهد كان مؤلما وأثر في كل من كانوا حولها.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه العدواني لقطاع غزة المحاصر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مستهدفا المستشفيات وسيارات الإسعاف ومدارس تابعة للأمم المتحدة تحت ذريعة استهداف “حماس”.

وقصفت طائرات الاحتلال سيارة إسعاف كانت تنقل مصابين من شمال غزة المحاصر إلى الجنوب مما أدى إلى مقتل 15 شخصا وإصابة 60 آخرين أمس الجمعة.

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه رصد سيارة إسعاف “تستخدمها خلية إرهابية لحماس” واستهدفها، وهو ما نفته الحركة والسلطات الصحية في القطاع.

وأكدت آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة قبل مجازر الجمعة استشهاد 9227 بينهم 3826 طفلا و2405 نساء وإصابة 23516 آخرين.