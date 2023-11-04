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منظمات أممية: 67% من قتلى القصف الإسرائيلي بغزة من النساء والأطفال

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4/11/2023-|آخر تحديث: 4/11/202310:54 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلنت منظمات تابعة للأمم المتحدة، أن النساء والأطفال يشكلون 67% من إجمالي عدد قتلى الحرب المستمرة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك في بيان مشترك، صدر أمس الجمعة، عن صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الطفولة (اليونيسف) ومنظمة الصحة العالمية، ووكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وتحدث البيان عن مقتل 2326 امرأة و3760 طفلا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، جراء القصف الإسرائيلي، وقال إن هذا يعني مقتل أو إصابة 420 طفلا يوميا، بعضهم رضّع أعمارهم بضعة أشهر.

وأشار البيان إلى أن قصف غزة ألحق أضرارا كبيرة بالمرافق الصحية، بجانب تعطل تقديم خدمات الرعاية للأطفال والخدج والنساء الحوامل بسبب انقطاع الماء وقلة الغذاء وندرة الدواء.

كما أشار البيان الأممي إلى وجود 50 ألف امرأة حامل في غزة وقال “بعض النساء اضطررن إلى الولادة فوق أنقاض منازلهن، بسبب إغلاق 14 مستشفى و45 مركزا طبيا”.

وسلط البيان الضوء على معاناة كبيرة في بقاء الأطفال المولودين حديثا على قيد الحياة، مشيرا إلى أن انتهاء الوقود في المستشفيات يعني توقف عمل حاضنات الأطفال الخدج والأجهزة الأخرى عن العمل.

ودعا البيان إلى ضرورة إعلان هدنة إنسانية عاجلة، وحماية المدنيين وخاصة الأطفال وفق القوانين الدولية الإنسانية.

المصدر : الأناضول