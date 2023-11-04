منظمات أممية: 67% من قتلى القصف الإسرائيلي بغزة من النساء والأطفال

أعلنت منظمات تابعة للأمم المتحدة، أن النساء والأطفال يشكلون 67% من إجمالي عدد قتلى الحرب المستمرة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك في بيان مشترك، صدر أمس الجمعة، عن صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الطفولة (اليونيسف) ومنظمة الصحة العالمية، ووكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).





وتحدث البيان عن مقتل 2326 امرأة و3760 طفلا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، جراء القصف الإسرائيلي، وقال إن هذا يعني مقتل أو إصابة 420 طفلا يوميا، بعضهم رضّع أعمارهم بضعة أشهر.

“I was under the rubble and couldn’t move.” Islam was 9 months pregnant and due in 10 days when her home in #Gaza was destroyed. 🎥 Hear her heartbreaking story and see how @UNFPA—the @UN sexual and reproductive health agency—is responding: https://t.co/ZUIn0Ek0JO#NotATarget pic.twitter.com/9w35H5yXkW — UNFPA (@UNFPA) November 2, 2023

وأشار البيان إلى أن قصف غزة ألحق أضرارا كبيرة بالمرافق الصحية، بجانب تعطل تقديم خدمات الرعاية للأطفال والخدج والنساء الحوامل بسبب انقطاع الماء وقلة الغذاء وندرة الدواء.

كما أشار البيان الأممي إلى وجود 50 ألف امرأة حامل في غزة وقال “بعض النساء اضطررن إلى الولادة فوق أنقاض منازلهن، بسبب إغلاق 14 مستشفى و45 مركزا طبيا”.

Utterly shocked by reports of attacks on ambulances evacuating patients close to Al-Shifa hospital in #Gaza, leading to deaths, injuries and damage. We reiterate: patients, health workers, facilities, and ambulances must be protected at all times. Always. Ceasefire NOW.… — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 3, 2023

وسلط البيان الضوء على معاناة كبيرة في بقاء الأطفال المولودين حديثا على قيد الحياة، مشيرا إلى أن انتهاء الوقود في المستشفيات يعني توقف عمل حاضنات الأطفال الخدج والأجهزة الأخرى عن العمل.

ودعا البيان إلى ضرورة إعلان هدنة إنسانية عاجلة، وحماية المدنيين وخاصة الأطفال وفق القوانين الدولية الإنسانية.