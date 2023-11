منظمات أممية: 67% من قتلى القصف الإسرائيلي بغزة من النساء والأطفال

أعلنت منظمات تابعة للأمم المتحدة، أن النساء والأطفال يشكلون 67% من إجمالي عدد قتلى الحرب المستمرة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك في بيان مشترك، صدر أمس الجمعة، عن صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الطفولة (اليونيسف) ومنظمة الصحة العالمية، ووكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وتحدث البيان عن مقتل 2326 امرأة و3760 طفلا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، جراء القصف الإسرائيلي، وقال إن هذا يعني مقتل أو إصابة 420 طفلا يوميا، بعضهم رضّع أعمارهم بضعة أشهر.

“I was under the rubble and couldn’t move.”

Islam was 9 months pregnant and due in 10 days when her home in #Gaza was destroyed.

Hear her heartbreaking story and see how @UNFPA—the @UN sexual and reproductive health agency—is responding:

