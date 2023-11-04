نازحة فلسطينية في مدرسة بغزة تنهار بعد قصفها: ممنوع أن يضربوا المدارس (فيديو)

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مدرسة “الفاخورة” في مخيم جباليا شمال غزة، التي تؤوي نازحين فلسطينيين.

وأُسقطت صواريخ الاحتلال الإسرائيلي على المدرسة ومحيطها؛ مخلّفة عددا من الشهداء والجرحى.

وانهارت نازحة فلسطينية وهي تعبّر عن ذهولها من قصف المدارس التي يحرم القانون الدولي الإنساني المنظم للحروب قصفها.

وقالت النازحة باكية “ممنوع يضربوهم ممنوع ممنوع”، ولم تملك نازحة أخرى عجوز لا تتمكن من المشي على قدميها، نفسها، فدخلت في حالة هستيرية من الصراخ.

وحاول الشباب والرجال النازحون تهدئة روع النساء اللاتي شعرن بالهلع جراء القصف الصاروخي للمدرسة.

وخرج مئات النازحين من فصول المدرسة التي نزحوا إليها هم وأسرهم بعد أن دمر الاحتلال الإسرائيلي منازلهم.

وقال رجل عجوز إن القصف انهال عليهم فجأة من دون سابق إنذار في حين كانت المدرسة تعجّ بالنساء والأطفال والشيوخ.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه العدواني لقطاع غزة المحاصر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مستهدفا المستشفيات وسيارات الإسعاف ومدارس تابعة للأمم المتحدة تحت ذريعة استهداف “حماس”.

وقصفت طائرات الاحتلال سيارة إسعاف كانت تنقل مصابين من شمال غزة المحاصر إلى الجنوب؛ مما أدى إلى مقتل 15 شخصا وإصابة 60 آخرين أمس الجمعة.

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه رصد سيارة إسعاف “تستخدمها خلية إرهابية لحماس” واستهدفها، وهو ما نفته الحركة والسلطات الصحية في القطاع.

وأكدت آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة قبل مجازر الجمعة استشهاد 9227 بينهم 3826 طفلا و2405 نساء وإصابة 23516 آخرين.