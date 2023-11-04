ناشطة يهودية أمريكية: أُدين ما تسبب فيه شعبي من تهجير ملايين الفلسطينيين وتدمير حياتهم (فيديو)

أدانت الناشطة الطلابية اليهودية الأمريكية أليسون ميل، ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي من تدمير ممنهج لحياة الفلسطينيين في غزة وإرغامهم على التهجير القسري إلى الحدود مع مصر.

وقالت أليسون ميل إن الصهاينة الأوائل حينما خططوا لدولتهم وضعوا احتمالين إما اندماج الفلسطينيين في الثقافة اليهودية كليا، أو الفرار للبلدان الإسلامية المجاورة.

ناشطة طلابية يهودية أمريكية: أُدين ما تسبب فيه شعبي من تهجير الملايين وتدمير حياة الفلسطينيين#فلسطين #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/IxwshNmsdZ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 4, 2023

ونشرت الناشطة الطلابية، عضو مجلس إدارة جامعة “هليل” التي تعتبر أكبر جامعة يهودية في العالم فيديو عبر حسابها على “تيك توك” تتحدث فيه عن رحلتها من الانبهار والتعلق الكامل بإسرائيل باعتبارها “دولة متحضرة تحافظ على اليهودية” إلى معرفتها الحقيقية “بالكذبة الصهيونية”.

وروت أليسون أنها حاولت في الفترة الأخيرة التحقق مما تعلمت، فقضت وقتًا طويلًا تقرأ كتبا عن فلسطين وإسرائيل، ثم بدأت تستمع لأصدقائها من المسلمين وبعد رحلة طويلة اكتشفت أن جُل ما تعلمته كان مزيفا وتحيزا واضحا لإسرائيل.

وقالت بعد قراءتي لأكثر من 60 ورقة أكاديمية ومعايشتي للاجئين الفلسطينيين، توصلت إلى أن هناك الكثير “من التواطؤ والتغطية على الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل”.

وأضافت “تمكنت خلال تجربتي الأكاديمية وإنجازي رسالة الماجستير من تسليط الضوء على اللاجئين الفلسطينيين، وبنيت دراستي على بنية المجتمع الفلسطيني”.

وتابعت “لست خائفة من الحقيقة. أنا مواطنة يهودية، لكنني أدين الضرر الذي تسبب فيه شعبي عبر تهجير ملايين الفلسطينيين من مدنهم”.

وخلصت الناشطة اليهودية إلى القول “لن نكون آمنين حتى ندين الدور الذي لعبناه بتدمير حياة الفلسطينيين”، مؤكدة أنها “لن تتوقف عن الحديث عن هذا الأمر”.