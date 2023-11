نيويورك تايمز تدفع صحفية إلى الاستقالة بعد تنديدها بالعدوان الإسرائيلي على غزة

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن الصحفية جازمين هيوز التي تعمل بها استقالت من المؤسسة بعد “انتهاكها سياسة غرفة الأخبار من خلال التوقيع على عريضة دعم للفلسطينيين واحتجاج على الحصار الإسرائيلي لغزة”.

وأرسل جيك سيلفرستين رئيس تحرير الصحيفة بريدا إلكترونيا للموظفين، مساء أمس الجمعة، أعلن فيه استقالة هيوز، وكتب في رسالته “على الرغم من أنني أحترم أن لديها اقتناعات قوية، فإن هذا انتهاك واضح لسياسة صحيفة نيويورك تايمز بشأن الاحتجاج العام.. وهذه السياسة التي أؤيدها بالكامل، جزء مهم من التزامنا بالاستقلالية”.

وأضاف رئيس تحرير المجلة، أن هيوز “سبق أن انتهكت سياسات الصحيفة أيضا، في وقت سابق من هذا العام، بمشاركتها في التوقيع على بيان آخر يحتج على تعاطي الصحيفة مع قضايا المتحولين جنسيا”.

وتابع في رسالته “أنا وهيوز ناقشنا أن الانضمام إلى الاحتجاجات العامة لا يتوافق مع كونها صحفية في نيويورك تايمز وتوصلنا إلى نتيجة مفادها أنها يجب أن تستقيل”.

ووقعت هيوز التي انضمت إلى نيويورك تايمز عام 2015، وفازت بجائزتين في المجال الصحفي، على عريضة الأسبوع الماضي تدين حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة. ونُشرت العريضة على الإنترنت يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي من قبل مجموعة “كتاب ضد الحرب على غزة”.

ووقع على العريضة أيضا مئات الصحفيين والكتاب، من بينهم جيمي لورين كيليس الكاتب في نيويورك تايمز، الذي أعلن أمس الجمعة، استقالته أيضا من عمله وكتب على حسابه بمنصة “إكس”: “الانتماء المؤسسي الرسمي بدأ يصبح عائقا”.

