يغتسلون وينظفون ملابسهم بماء البحر.. نازحون في قطاع غزة يصفون معاناتهم (فيديو)

يلجأ أطفال قطاع غزة القابع تحت قصف الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى البحر لتنظيف أنفسهم بمائه، بسبب عدم توفر المياه العذبة بعد أن قطعها عنهم الاحتلال منذ اليوم الأول للعدوان.

وبينما يتوجه أقران أطفال غزة في العالم إلى الشاطئ للهو والسباحة، يلجأ إليه صغار القطاع للنظافة والاغتسال. تقول منال السرحي لكاميرا الجزيرة مباشر “ننزل نجيب سطلين مياه وبنغسل”.

وتوضح النازحة أن الناجين من القصف المستمر يقومون بغسل ملابسهم أيضا بمياه البحر، مؤكدة أنهم يحصلون على المياه العذبة الصالحة للشرب بصعوبة بالغة.

وأضافت المتحدثة وهي تفترش رمال البحر وتنكب على تنظيف ملابس عائلتها، متسائلة باستنكار “فوق الحصار كمان حرب موت؟!”، مؤكدة أنهم إذا لم يموتوا من الحرب سيموتون من الوباء، إذ إن “الوضع الصحي مزر”.

وقالت النازحة يسرى حجاج وهي تغسل ملابس أطفالها الصغار بماء البحر: “لا توجد مياه في الخيام نزلنا البحر نغسل ملابس الأولاد”، مشيرة إلى أن الأطفال يعانون من حكة في الجلد بسبب الاستحمام بالمياه المالحة في ظل عدم توفر المياه العذبة.

ويقول الطفل سلامة الزاج لكاميرا الجزيرة مباشر “نعاني من انقطاع المياه، بنجي هنا عشان نغسل، وحتى الجلي صرنا نجيب الصابونة ونغسل هنا”.

ويرى الطفل أن أهالي قطاع غزة قد يضطرون يوما إلى شرب مياه البحر، موضحا أن المياه العذبة التي تباع تتم فلترتها، “فلا يوجد فرق كبير بينها وبين مياه البحر”.