الحرب على غزة.. شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على منزل في خان يونس (فيديو)

أفادت مصادر محلية الجزيرة مباشر، بوصول 4 شهداء و5 مصابين إلى مستشفى ناصر، سقطوا جراء استهداف لمنزل عائلة النجار قرب كراج رفح في خان يونس.

وقالت المصادر، إنه لا يزال البحث يجري عن عالقين تحت الأنقاض.

قصف مستمر

وشنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته، فجر اليوم السبت، سلسلة غارات عنيفة وقصفا متواصلا على معظم أنحاء قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية أن القصف الجوي والمدفعي امتد من مناطق شمال قطاع غزة إلى جنوبه، حيث طال منازل المواطنين في أحياء النصر والشيخ رضوان غرب مدينة غزة، موقعا عددا من الشهداء والجرحى.

طالب #مصر بفتح معبر رفح.. هنية: جيش الاحتلال يرد على ضربات المقـــ ـاومــ ـة باستهداف مستشفيات #غزةhttps://t.co/kn3dmVhpzH — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 4, 2023

كما طال قصف طيران الاحتلال عدة منازل في مخيم الشاطئ بمدينة غزة، وفي جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون شمالا، في حين واصلت مدفعية الاحتلال خلال ساعات الليل قصف المناطق الشرقية لقطاع غزة.

وفي محافظات جنوب غزة وخان يونس ورفح، استهدف الاحتلال عدة منازل لمواطنين مما أدى إلى ارتقاء عدد من المواطنين شهداء وإصابة آخرين.

وجدد طيران الاحتلال قصفه لمنازل المواطنين في المنطقة المحيطة بمستشفى القدس، التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، غرب مدينة غزة.