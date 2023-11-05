الاحتلال الإسرائيلي يقتل 3 فلسطينيين في “أبو ديس” شرقي القدس المحتلة ويحتجز جثمان شهيد (فيديو)

استشهد 3 شبان فلسطينيون وأصيب 6 آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، في بلدة (أبو ديس) شرق القدس المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة أبو ديس، وحاصرت منزلا، وإثر ذلك اندلعت مواجهات عنيفة في المكان.

وأضافت أن قوات الاحتلال أحضرت جرافة عسكرية وهدمت أجزاء من المنزل المحاصر، قبل أن تطلق قذيفة “انيرجا” باتجاهه، مما أدى إلى استشهاد الشاب المحاصر داخل المنزل، وهو نبيل عبد الرؤوف حلبية (20 عاما).

الجُملة التي كان يرددها الشهيد المطارد نبيل حلبية: " والله ما بدخل سجونكم". نبيل ارتقى صباح اليوم بعد سبع ساعات من الاشتباك مع قوات الاحتلال في بلدة أبو ديس pic.twitter.com/FKx79e0qZ3 — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) November 5, 2023

وقالت (وفا) إن قوات الاحتلال حملت جثمان حلبية بعد استشهاده داخل المنزل المحاصر بواسطة جرافة، وأفادت مصادر للجزيرة مباشر بأن الاحتلال الإسرائيلي احتجز جثمان الشهيد حلبية.

وأظهر مقطع فيديو اعتلاء قوة من جيش الاحتلال سطح منزل وإطلاق الرصاص من مسافة قريبة على المنزل المحاصر.

قوات الاحتلال تختطف جثمان الشهيد نبيل حلبية وتنقله بجرافة عسكرية بعد ساعات من الاشتباك معه وقصف المنزل الذي كان يتحصن فيه بقذائف "الانيرجا". pic.twitter.com/iBqBXEgTvH — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) November 5, 2023

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشاب مهند أحمد عفانة (20 عاما) برصاصة في الصدر أطلقها عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت الوزارة أيضا عن استشهاد الشاب موسى زعرور (22 عاما)، متأثرا بجروحه التي أصيب بها خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في البلدة.

لحظة وداع والد الشهيد موسى زعرور لنجله من بلدة #أبو_ديس pic.twitter.com/77mZ18Ck3h — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) November 5, 2023

ونفذت قوات من جنود الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واسعة في بلدات مختلفة بالضفة الغربية، في ساعات متأخرة من ليل أمس السبت وفجر الأحد.

وتمكن مقاتلو المقاومة من مواجهة قوات للاحتلال خلال اقتحاماتهم، وفجروا مركبة جيب عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة محلية الصنع في قلقيلية، فيما أصابوا عددا من جنود الاحتلال في عمليات إطلاق الرصاص.