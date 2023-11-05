“الخروج من الجحيم”.. متطوعون ينتشلون عددا من الشهداء والجرحى عقب استهداف الاحتلال محيط مستشفى القدس في غزة (فيديو)

وثقت عدسات المصورين قيام الأهالي بانتشال عدد من الشهداء والجرحى، عقب استهداف طائرات الاحتلال بناية سكنية بمحيط مستشفى القدس جنوب غرب تل الهوى.

وشنت الطائرات الإسرائيلية غارات جوية عنيفة جدا في محيط مستشفى القدس غرب مدينة غزة، بينما تشهد منطقة غرب تل الهوى استهدافات متتالية و”حزاما ناريا” منذ صباح اليوم الأحد.

وكان الاحتلال قد شن، أول أمس الجمعة، قصفا همجيا بالقرب من مستشفى الشفاء ومستشفى القدس والمستشفى الإندونيسي في مدينة غزة وشمالها، مما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول المنقضي، يواصل الاحتلال قصفه العنيف للأحياء السكنية والمدارس والمساجد والمرافق الحيوية المدنية بالقطاع المحاصر، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 9500 فلسطيني معظمهم نساء وأطفال، وإصابة أكثر من 26 ألفا، وتدمير أحياء بكاملها وتشريد معظم السكان، إضافة إلى 2200 بلاغ عن مفقودين منهم 1250 طفلا ما زالوا تحت الأنقاض.

ومع كل قصف، يهرع متطوعون إلى المنازل المستهدفة التي انهارت فوق رؤوس ساكنيها، ينبشون بأياديهم الخالية بين الأنقاض بحثا عن ضحايا، ويُشكل تدخلهم في الوقت المناسب “فرصة نجاة” لأناس بقيت أرواحهم معلقة بين الخوف والرجاء، دُفنوا أحياء تحت ركام منازلهم المدمرة.