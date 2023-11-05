المدير السابق لـ”هيومن رايتس ووتش” يطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحرك سريعا بشأن غزة (فيديو)

قال المدير التنفيذي السابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش (كينيث روث) إن هروب إسرائيل من المساءلة الجنائية الدولية يشجعها على ارتكاب مزيد من الجرائم في غزة.

وأضاف روث في لقاء مع الجزيرة مباشر، مساء السبت، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مدعو للتحرك سريعا بشأن ما يُرتكب في قطاع غزة من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وتابع “لا شك أن إسرائيل ارتكبت في السابق جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة”، مضيفا أنها تواصل حربها الآن في قطاع غزة دون التمييز بين المدنيين وغير المدنيين.

وكشف المدير التنفيذي السابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن الموقف الأمريكي تجاه ما يقع في غزة “فيه الكثير من النفاق”.

وقال “مشكلة الإدارة الأمريكية أنها تنتقد عمليات حماس، لكنها تسكت عن انتهاكات الجيش الإسرائيلي على مدى 29 يوما، واستهدافه المباشر لأحياء المدنيين وقتل النساء والأطفال”.

وأضاف “إسرائيل لها الحق في الرد العسكري ضد حماس، ولكن ليس لها الحق في قتل المدنيين الأبرياء”.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول المنقضي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه العدواني على قطاع غزة المحاصر، مستهدفا المستشفيات وسيارات الإسعاف ومدارس تابعة للأمم المتحدة بذريعة استهداف “حماس”.

ويوم الجمعة، قصفت طائرات الاحتلال سيارة إسعاف كانت تنقل مصابين من شمالي قطاع غزة المحاصر إلى الجنوب، مما أدى إلى استشهاد 15 شخصا وإصابة 60.

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه رصد سيارة إسعاف “تستخدمها خلية إرهابية لحماس” واستهدفها، وهو ما نفته الحركة والسلطات الصحية في القطاع.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلى 9488 بينهم 3900 طفل و2500 امرأة.