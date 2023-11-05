المقاومة تستهدف مركبة عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة في الضفة الغربية (فيديو)

استهدفت المقاومة الفلسطينية مركبة جيب عسكرية إسرائيلية، فجر اليوم الأحد، بعبوة ناسفة محلية الصنع في بلدة “عزون” شرق قلقيلية بالضفة الغربية.

وانفجرت العبوة الناسفة على المركبة العسكرية التي كانت تقود سرب آخر من المركبات لتنفيذ اقتحام للبلدة.

والتقطت إحدى الكاميرات لحظة الانفجار التي أشعلت النار حول المركبة وأحدثت سحابة كبيرة من الدخان.

ونفذ مقاتلون من المقاومة عملية إطلاق نار على جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال محاولتهم اقتحام البلدة.

⭕️اطلاق نار يستهدف قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة عزون شرق قلقيلية. pic.twitter.com/g7LUqd18ZS — إذاعة الأقصى – عاجل (@Alaqsavoice_Brk) November 4, 2023

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر إسرائيلية إصابة جندي إسرائيلي قبل انسحاب منفذي عملية إطلاق النار تجاه جنود الاحتلال قرب بلدة عزون شرق قلقيلية.

#عاجل| مصادر عبرية: إصابة جندي اسرائيلي وانسحاب منفذي عملية إطلاق النار تجاه جنود الاحتلال قرب بلدة عزون شرق قلقيلية. — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) November 4, 2023

من جهتها، أفادت (سرايا القدس) الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن كتيبة جنين قوات وآليات الاحتلال على مدخل مخيم “القوسة” بجنين.

وأفادت الكتيبة أنها هاجمت، فجر اليوم الأحد، بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة وحققت إصابات مباشرة.

وتتزايد حدة المواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين في الضفة الغربية بالتزامن مع العدوان على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ ينفذ الاحتلال عددا من الاقتحامات في بلدات ومدن الضفة ويعتقل عددا كبيرا من المواطنين.