جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل جندي له في معركة دارت بين إحدى قواته ومقاتلي المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ليلة أمس السبت.

ونشر جيش الاحتلال صورة الرقيب يوناتان ميمون (20 عاما) المقاتل بدورية “ناحال” الذي قُتل بأيدي المقاومين خلال معركة في شمالي القطاع.

من جهتها، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إصابة ضابط وجندي بجروح خطيرة في القتال الدائر في غزة.

وقالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، إن مقاتليها “يخوضون اشتباكات مسلحة مع قوات العدو شمال غرب غزة”.

وأفادت (القسام) في بيان أنها تمكنت، ليلة أمس السبت وصباح اليوم، من تدمير دبابة بقذيفة “الياسين 105″، وأكدت “قتل عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي من مسافة قريبة”.

وقصفت كتائب القسام تجمّعا للآليات المتوغلة غرب “إيرز” بقذائف الهاون، كما دكت قوات كانت متوغلة شرق “جحر الديك” بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وأعلن حزب الله اللبناني استهداف آلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، وأفاد بمقتل وجرح أفراد منه.

وقال في بيان “قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (01:20) ظهرا باستهداف آلية عسكرية تابعة لجيش العدو الصهيوني في موقع ‏بياض بليدا بالصواريخ الموجهة‎ ‎ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح”.