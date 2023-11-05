رئيس هيئة الأسرى الفلسطينيين للجزيرة مباشر: من المستحيل أن تستعيد إسرائيل أسراها عن طريق الحرب (فيديو)

أكد قدورة فارس رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أنه من “المستحيل أن تتمكن إسرائيل من تحرير أسراها عن طريق الحرب”.

وقال فارس في لقاء مع الجزيرة مباشر مساء الأحد، إن الحرب على غزة “لا يمكنها أن تستمر إلى ما لا نهاية، والمجتمع الدولي لا يمكنه أن يظل على تواطئه مع إسرائيل ومنحها مزيد من الوقت”.

وأضاف “صمود المقاومة وفشل إسرائيل في تحقيق أي انتصار سيشكل مصدر إحباط داخل إسرائيل وسيدفع بالطرفين إلى هدنة مؤقته يليها وقف إطلاق النار”.

وقال فارس إن الإسرائيليين سيكتشفون في نهاية المطاف أنهم “لن يحققوا أهدافهم من الحرب حتى لو دمروا غزة بالكامل”.

واستطرد قائلا “من خلال تجارب تاريخية سابقة، يبدو لي أن الطرفين سيعودان لمائدة المفاوضات. لكنها لن تكون سهلة وستحتاج إلى الكثير من الجهد لتهيئة مناخ جديد قادر على المساهمة في إتمام صفقة ناجحة”.

وقال “يبقى خيار تبادل الكل بالكل هو الراجح والأقرب إلى العقل وإسرائيل جاهزة نفسيا لهذا الأمر، والمجتمع الإسرائيلي غير مستعد للاستماع لفشل الصفقة”.

وكشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن سلطات الاحتلال اعتقلت 2600 فلسطيني منذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال يجب ألا نتفاجأ إذا تمكنت المقاومة من أسر المزيد من الجنود الإسرائيليين إذا أقدمت إسرائيل على الدخول في حرب برية.