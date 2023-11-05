“قضينا ثلاثة أيام بدون أكل”.. فلسطينية تعود لمنزلها المدمر في غزة لإعداد طعام أولادها (فيديو)

وسط ما تبقى من حطام بيتها المتهدم جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عادت المواطنة الفلسطينية لمزاولة مهماتها اليومية غير آبهة بالقصف وتهديدات جيش الاحتلال.

وقالت الأم وهي تستعد بمساعدة الأبناء لإعداد وجبة الغداء البسيطة “لا مكان لنا في غزة سوى هذا البيت المتهدم في منطقة الشابورة ولذلك عدنا إليه”.

وعلى تنور الحطب شرعت في إعداد وجبة الغذاء لأبنائها قائلة “قضينا ثلاثة أيام بدون أكل ونعيش على التمر والماء والمعلبات”.

وأضافت “كل مكان في غزة تحول إلى مصدر خطر جراء القصف الذي طال جميع أراضي القطاع ولذلك فضلت العودة لبيتنا وتدبير أمورنا اليومية حسب المتاح”.

وقالت وهي تغالب دموعها “أوجه رسالتي للعالم: حياتنا تحولت إلى دمار. ألا يكفيكم 30 يوما من القصف المستمر حتى تنظروا لما يقع في غزة”.

وقدرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) نزوح ما يقرب من مليون شخص منذ بدء التصعيدالعسكري في غزة، منهم أكثر من 400 ألف يقيمون في منشآتها.

وأضافت الوكالة أن غالبية النازحين انتقلوا إلى الجنوب، ولكن لا يزال هناك نازحون في المناطق الشمالية من القطاع.