قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ حملة اقتحامات واسعة في بلدات الضفة الغربية (فيديو)

اقتحمت قوات من الاحتلال الإسرائيلي البلدة، بعد فجر اليوم الأحد، وحاصرت منزلا فيها. وانتشر جنود الاحتلال في شوارع البلدة بالأسلحة الثقيلة.

وأظهرت لقطات مصورة دخول مركبات عسكرية وجرافة إلى البلدة بين الأحياء السكنية، بينما اعتلى جنود الاحتلال سطح أحد المنازل، وأخذوا يطلقون الرصاص على المنزل المحاصر.

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات لمدن وبلدات في الضفة الغربية منها رام الله وجنين والخليل وبلدة أبوديس في القدس.





واقتحمت قوات من جيش الاحتلال البلدات بالمركبات العسكرية والجرافات، وأحدثت هلعا بين المواطنين في ساعات متأخرة من الليل ومبكرة من صباح اليوم الأحد.

ووثق فلسطينيون اقتحامات جيش الاحتلال بأعداد كبيرة، إذ اقتحمت 25 سيارة جيب عسكرية إحدى القرى، بينما تسلل عدد كبير من جنود الاحتلال بين المنازل ليلا.





وأفادت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، صباح اليوم الأحد، بأن كتيبة جنين “تواصل منذ ساعات عمليات الاستهداف والتصدي الواسعة لقوات وآليات الاحتلال الإسرائيلي التي توغلت داخل المخيم”.

وقالت في بيان “الكتيبة تخوض اشتباكات مباشرة بالأسلحة المناسبة، وحققت الإصابات المؤكدة في صفوف العدو وإيقاعها بحقل من النيران والعبوات المتفجرة والناسفة”.

وأضافت “تم تعزيز المقاتلين على محاور الاشتباك بالذخيرة والعتاد ومجموعات الإسناد، بينما لا تزال الاشتباكات مستمرة”.