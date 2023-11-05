“لا تحذير ولا حاجة ما شفنا إلا البراميل نازلة”.. شاهد عيان يصف القصف الإسرائيلي على مخيم المغازي في غزة

“دمروا غزة كلها”.. بهذه الكلمات وصف شاهد عيان للجزيرة مباشر، الدمار الكبير الذي حلّ على منازل مخيم المغازي الذي أسفر عن استشهاد 61 وإصابة عشرات آخرين، فيما لا يزال البحث جاريا عن مفقودين.

واستهدف قصف الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، منازل في مخيم المغازي وسط غزة دون سابق إنذار، وروى شاهد عيان للجزيرة مباشر تفاصيل ما جرى قائلا: “لا تحذير ولا حاجة، ماشفنا إلا البراميل نازلة”، مؤكدا تكدس العوائل في المنازل نتيجة حركة النزوح التي فرضها العدوان.

ووصف الشاهد الوضع في غزة بالمأساوي قائلا “لا يوجد ماء ولا كهرباء ولا أي مقومات للحياة، واللي مش هيموت من القصف هيموت من الدخان”، مضيفا أن غالبية الشهداء نساء وأطفال ومسنون.

وتابع “غالبية سكان مخيم المغازي كانوا نازحين من نكبة عام 48 من مناطق مختلفة”.

ووفقا لمصادر طبية ، فقد استشهد نحو 45 شخصا وأصيب العشرات بجروح فجر اليوم في غارات إسرائيلية على منازل سكنية في مخيم المغازي للاجئين وسط القطاع.

وأعلنت المصادر استشهاد 22 شخصا من عائلة واحدة معظمهم أطفال ونساء بفعل قصف إسرائيلي على منزلهم قرب ميناء غزة.

وبحسب مصادر أمنية ، فإن طائرات حربية إسرائيلية واصلت هجمات مكثفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة بما في ذلك منازل ومركز للشرطة وخزانات مياه ومحال تجارية.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 9500 جراء هجمات إسرائيل المتواصلة على القطاع بينهم 3900 طفل و2509 نساء فيما أصيب أكثر من 24 ألفا آخرين.