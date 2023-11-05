لماذا يتعمد الاحتلال الإسرائيلي تهـديد المستشفيات في غزة؟ مسؤول بالصحة العالمية يجيب (فيديو)

قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بإقليم شرق المتوسط أحمد المنظري، إنه تم تسجيل حالة من الاستخفاف الواضح من قبل قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأرواح المدنيين الفلسطينيين.

وأضاف المنظري في لقاء مع الجزير مباشر، مساء الأحد، أن خبراء منظمة الصحة العالمية تمكنوا من تسجيل ما يربو على 250 عملية استهداف مباشر للمؤسسات الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وهو ما خلف استشهاد أكثر من 500 مواطن فلسطيني وإتلاف 190 سيارة إسعاف.

وكشف المسؤول في منظمة الصحة أن إدعاءات جيش الاحتلال بوجود قيادات حماس ومسلحين من الحركة تحت المستشفيات “لا يبرر مطلقا استهداف هذه المؤسسات الصحية، لأنها تؤمن الخدمات الصحية للجرحى والمصابين”.

وقال إنه بالرغم من المناشدات التي قدمتها منظمة الصحة العالمية في شخص مديرها العام، فإن إسرائيل لم تستجب لنداءات الاستغاثة.

وأضاف أن مئات الشاحنات التابعة للمنظمة ما زالت موجودة في ميناء العريش تنتظر فرصة الدخول لغزة قصد توزيع المواد الطبية والإغاثية.

ولليوم الثلاثين، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على القطاع، استُشهد فيها 9500 منهم 3900 طفل و2509 نساء، وأصيب أكثر من 24 ألفا، كما استُشهد 145 فلسطينيا، واعتُقل نحو 2040 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

بينما قتلت (حماس) أكثر من 1540 إسرائيليا وأصابت 5431، وفقا لمصادر إسرائيلية رسمية، كما أسرت ما لا يقل عن 242 إسرائيليا ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.