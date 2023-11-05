“ما خفتش إني أموت خفت عليهم”.. عجوز فلسطينية تحتضن عصافيرها وسط الحرب (فيديو)

قالت عجوز فلسطينية من خان يونس “نحن المسلمون نعطف على جميع المخلوقات ولا نعتدي على أحد، لأننا نخاف ربنا”.

وأضافت العجوز أنه بمجرد أن بدأ جيش الاحتلال يقصف أحياء مدينة خان يونس، هربت باتجاه المستشفى طلبًا للأمن، وتابعت “لكني في منتصف الطريق تذكرت عصافيري الصغيرة، وقررت العودة لأخذها معي”.

وقالت “ما خفتش إني أموت خفت عليهم”.

واستطردت “العصافير تعيش معنا وسط هذه الخيمة بأمن وأمان”، مضيفة أنها تحاول أن تتدبر طعام عصافيرها يوميًا، بالرغم من صعوبة الحصول على الماء والغذاء في قطاع غزة جراء الحصار.

وقالت “نحن الفلسطينيون نحب البشر والطيور والحجر، وهمي الأساسي هو المحافظة على العصافير وحمايتها من القصف”.

وأضافت أن مشكلة إسرائيل “أنهم لا يرحمون حجرًا ولا بشرًا ولا طفلًا ولا امرأة، أما نحن فرحماء نخاف الله ولا نظلم ولا نعتدي”.