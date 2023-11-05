متحدث باسم داخلية غزة: جيش الاحتلال استهدف مخيم الشاطئ بقنابل الفوسفور الأبيض (فيديو)

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الفلسطيني في غزة إياد البزم، إن جيش الاحتلال كثف خلال الـ48 ساعة الماضية من استخدام قنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دولياً، إذ سجلت الليلة الماضية استخدام أعلى نسبة من الفوسفور في مخيم الشاطئ ما أدى لتشكيل سحب من الغازات السامة واندلاع حرائق.

وأضاف البزم خلال مؤتمر صحفي بشأن آخر التطورات العسكرية والميدانية في غزة، أن جيش الاحتلال لا يستحق أن يطلق عليه لفظ “جيش”، متابعا “للجيوش أخلاق، وما نشاهده هو سلوك عصابات إجرامية لا تحكمها أخلاق ولا أعراف ولا قوانين.

وتابع قائلا “الاحتلال يركز عدوانه على ما تبقى من أسباب الحياة في محافظتي غزة وشمال غزة، بقصف خزانات المياه والمواد الغذائية والمخابز وألواح الطاقة الشمسية ومراكز الإيواء والمستشفيات، سعياً لتهجير المواطنين”.

وأكد المسؤول الفلسطيني أن “كل غارة على غزة تعني مجزرة جديدة، وكل قنبلة إسرائيلية تدمر عدداً من البيوت وتقتل المدنيين الآمنين فيها”.

وأضاف أن وسائل الإعلام باتت عاجزة عن تغطية جرائم الاحتلال بسبب استهدافه للصحفيين وصعوبة التنقل، مؤكدا أن ما ينقله الصحفيون لا يتعدى 30‎%‎ من جرائم الاحتلال.