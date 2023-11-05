محمود أبو حصيرة.. مصور صحفي فقد زوجته وابنته في مجزرة مخيم الشاطئ (فيديو)

قال المصور الصحفي في “صحيفة فلسطين” محمود أبو حصيرة، إنه فقد زوجته وابنته في قصف نفذه جيش الاحتلال على مخيم الشاطئ.

وأضاف أبو حصيرة أن المنازل التي تعرضت للقصف تضم أكثر من 150 فردا، ولايزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

وشهد مخيم الشاطئ، الواقع غرب مدينة غزة، مجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلي، إذ قصفت الطائرات الإسرائيلية مربعا سكنيا لأسرة أبو حصيرة ليل الأحد، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

من جهته قال علي أبو حصيرة ابن عم محمود “ما نعيشه أمر لا يطيقه بشر وليس لنا سوى الدعاء لله بالرحمة على أرواح الشهداء”.

وأضاف علي أبو حصيرة “لا ملجأ لنا غير الله. ما ذنب كل هؤلاء الأطفال الأبرياء الذين استشهدوا في القصف؟ لا ذنب لهم. لكننا صامدون وراضون بقدر الله، وباقون في غزة إلى أن يسترد الله وديعته”.

وتواصل الطائرات الإسرائيلية استهداف المدنيين في غزة، ليتواصل سقوط الشهداء، وأغلبهم من الأطفال والنساء.

ولليوم الثلاثين، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على القطاع، استُشهد فيها 9500 منهم 3900 طفل و2509 نساء، وأصيب أكثر من 24 ألفا، كما استُشهد 145 فلسطينيا، واعتُقل نحو 2040 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.