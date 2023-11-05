وزيرة الصحة الفلسطينية للجزيرة مباشر: الوضع في غزة كارثي و16 مستشفى من أصل 35 خرجت عن الخدمة (فيديو)

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن وضع القطاع الصحي كارثي في قطاع غزة وإن 16 مستشفى من أصل 35 خرجت عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل.

وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية أن القصف الممنهج لجيش الاحتلال أدى لاستشهاد 175 من الكادر الطبي و34 من الدفاع المدني في القطاع.

وتابعت أن 51 عيادة من أصل 72 في غزة خرجت عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي أو نقص الوقود.

وأكدت الوزيرة الفلسطينية أن “الادعاءات الإسرائيلية بشأن مشافي غزة هدفها خلق الأعذار لاستهدافها لاحقا”.

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية قد طالبت في وقت سابق، اليوم الأحد، جميع وزارات الصحة في العالم والاتحادات والنقابات الطبية والصحية بالتحرك، ورفض المجازر اليومية بحق قطاع غزة ونظامه الصحي.

وأفادت الوزيرة الفلسطينية بأن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يستهدف كل شيء في قطاع غزة، بما في ذلك المستشفيات ودور العبادة ومراكز الإيواء داخل المدارس، “ضاربا عرض الحائط بكل القوانين الدولية، ومتنكرا للحضارة الإنسانية”.

ولليوم الثلاثين، يواصل الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على القطاع، استُشهد فيها 9500 منهم 3900 طفل و2509 نساء، وأصيب أكثر من 24 ألفا، كما استُشهد 145 فلسطينيا، واعتُقل نحو 2040 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.