“افتراءات مفضوحة”.. حماس تدعو الأمم المتحدة إلى التحقيق في مزاعم استخدام مستشفيات غزة مواقع للمقاومة

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى تشكيل لجنة دولية لزيارة مستشفيات قطاع غزة للتحقق من رواية الاحتلال التي تزعم استخدامها مواقع للمقاومة.

وأضافت الحركة في بيان عبر حسابها بموقع تليغرام “نؤكد أنّ ما ساقه الناطق باسم جيش الإرهاب الصهيوني، في مؤتمره الصحفي، مجرّد كذِب وفبركات إعلامية وافتراءات مفضوحة”.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، قد كرر أمس الأحد، مزاعم بأن الحركة تستغل المستشفيات لإخفاء مقارها ومنشآتها.

وأضاف “حماس تستغل المستشفى الإندونيسي لإخفاء مقراتها ومنشآتها تحت الأرض، كما تستخدم المدنيين دروعا بشرية”.

ونشر الجيش الإسرائيلي صورا تظهر ما قال إنه نفق أنشأته حماس أسفل أحد المستشفيات، وإنها تستخدمه لأغراض قتالية.

Put yourself in their shoes. How would you feel living under the control of Hamas? pic.twitter.com/yIAtgEZhfy

— Israel Defense Forces (@IDF) November 6, 2023